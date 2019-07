Sammensatte grunner til lønnsforskjeller

Nyheter

Arnt Hove, leder for NAV i Oppdal og Rennebu, har tolket statistikken om lønnsforskjellene i de to kommunene gjennom å ta for seg de ulike velferdsordningene.

Næringsstruktur kan ha innvirkning

12. juli sto 137 personer tilmeldt NAV som arbeidssøkere.

- Dette er personer som ønsker mer jobb, og ca 50% av disse er i delvis jobb. Av disse er det en liten overvekt av menn, så ut i fra arbeidssøkere kan vi ikke lese at det er mer deltid blant kvinner. Antall arbeidssøkere er lav i Oppdal og Rennebu sammenlignet med landet forøvrig, sier Hove.

Hove sier at næringsstruktur kan ha en innvirkning på antall deltidsstillinger.

- Helse og omsorg sysselsetter mange i våre kommuner. Her er det ofte turnusjobber som kan være utfordrende med ønske om mest mulig heltid. Noe av det samme antar jeg gjelder i handel- og service som også sysselsetter mange. Åpningstidene er lange og det må jobbes turnus for å få arbeidsplanen til å gå opp, sier Hove.

Sykefravær og familieytelser

Når det gjelder sykefravær er flere kvinner sykmeldt. Dette er ikke spesielt for Oppdal og Rennebu, men er noe som gjelder for hele landet.

- Det kan skyldes flere ting, men har på sikt en påvirkning på inntektsnivå. En av forklaringene er at helse og omsorgsyrker har høyt sykefravær sammenlignet med andre yrker, og kvinner utgjør ca 75% av de som jobber i helse- og omsorgsyrker. Videre ser vi at sykefraværet øker noe når vi får barn, og økningen er størst blant kvinner, sier Hove.

Både når det gjelder arbeidsavklaringspenger og uføretrygd er det overvekt av kvinner, og når det gjelder andre familieytelser har NAV flere ordninger som er rettet mot familier som kan virke inn på valg i forhold til yrkesdeltagelse og kvalifisering til arbeid.

- Dette tror jeg har konsekvenser for inntekt i ulike livsfaser, og da spesielt for kvinner. Som eksempel kan nevnes enslige forsørgere som man kan anta har større behov for å jobbe deltid mens barna er små. Det er flest kvinner som er enslige forsørger, sier Hove.

Ønske om deltid i ulike livsfaser

Hove er usikker på hvor mye ufrivillig deltid det er, da det i ulike livsfaser er behov for og ønske om å jobbe deltid. Han bekrefter at lavere inntekt får konsekvenser for flere av ytelsene fra NAV, for eksempel sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger og uføretrygd.

- Jeg tror våre arbeidsgivere jobber godt med problemstillingen og er klar over at dette stadig blir viktigere med tanke på rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Vi ser også at utdanning stadig blir viktigere for å få den tilknytning til arbeidslivet som man ønsker, oppsummerer Arnt Hove i NAV.