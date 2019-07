Nyheter

Trine Solem ved Oppdal lensmannskontor opplyser om at ble politiet kontaktet i morgentimene onsdag om en viltpåkjørsel på Berkåk. En lastebil hadde kjørt på det føreren mente var en hjort. Når viltnemnda kom ble det konstatert at dette var et rådyr, og at dyret hadde dødd i sammenstøtet.

To personbiler kolliderte ved Ulsberg i 16-tidentirsdag ettermiddag. Hendelsen førte ikke til noen personskader. Det ble skrevet ut skademelding og førerne ordnet opp seg imellom, opplyser Solem om.