Ola Øie mottar meldingen om ordfører- og partikollega Ingrid Aunes bortgang med stor sorg. Aune ble bare 33 år gammel.

- Ingrid var en kjempegod kollega som vil bli dypt savnet. Hun stilte alltid opp med et smil, og jeg minnes henne som en sprudlende person - en energibunt, sier han.

Det var torsdag det ble kjent at Malvik-ordfører Ingrid Aune og kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen omkom i båtulykken ved Lokkaren i Namsos.

- Dypt tragisk

Øie forteller at han i dag (torsdag) har vært sammen med 15 ordførere i Trondheim.

- Vi fikk pratet sammen om det som har skjedd. Å være ordfører kan til tider oppleves ensomt, og da blir kollegaene som en stor familie, sier han, sterkt preget over det som har skjedd.

- Dette er dypt tragisk, i første rekke for de nærmeste, familie og venner, men også noe som preger oss alle, sier han.

Ingrid Aune har slekt i Rennebu, og Øie forteller at hun flere ganger har vært på besøk i bygda.

- Hun var veldig opptatt av hvordan bestemor i Rennebu hadde det, noe som var typisk henne. Ingrid var en veldig omsorgsfull person, sier ordfører i Rennebu, Ola Øie.

Setter valgkampen på vent

- Det er veldig naturlig for oss i Arbeiderpartiet at valgkampen er stanset. Dette er noe som har gått hardt inn på oss alle sammen, sier en rørt Rennebuordfører til Opdalingen.

- En fantastisk politiker og et varmt menneske

Ordfører i Oppdal, Kirsti Welander minnes en god kollega og en nær venn.

- Jeg kjente Ingrid godt, og det hele føles uvirkelig. Ingrid var virkelig en fantastisk politiker og et varmt menneske, sier hun.

Welander forteller at Ingrid Aune nærmest fremsto som en mentor for henne.

- Hun var der veldig for meg, og støttet meg når jeg trengte det. Hun var, tross sin unge alder, veldig kunnskapsrik og var heller ikke redd for å dele av denne kunnskapen. Hun rakk å opparbeide seg en fantastisk CV, og det at hun var så dyktig, gjorde også at hun jobbet på et veldig høyt politisk nivå. Mine tanker går i dag til foreldrene som har mistet sine barn, barna som har mistet faren sin og andre nære pårørende, sier Kirsti Welander.