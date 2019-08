Juli med både kulde- og varmerekorder

Nyheter

Tidlig i måneden ga det kjølige været fem fylkesrekorder for laveste bunntemperatur. Hetebølgen mot slutten av måneden ga tangering av den norske varmerekorden for juli, samt fire fylkesrekorder for høyeste topptemperatur.

​​​​​​​​​​​​​​For hele måneden i snitt lå Norge 1,3 grader over normalen. Relativt varmest var det i Trøndelag og Nordland med avvik på 2-3 grader over normalen. En del stasjoner i Finnmark endte fra 0,5 til 2 grader under normalen.

De varmeste stasjonene var:

Gulsvik II (Flå, Buskerud): 18,6 grader (3,2 grader over normalen)

Drammen – Berskog (Buskerud) og Oslo – Bygdøy (Oslo): 18,2 grader (henholdsvis 1,1 grader over normalen og ingen normal ennå)

Tofte – Rulleto (Hurum, Buskerud): 18,1 grader (ingen normal ennå)

De kaldeste stasjonene var:

Juvvasshøe (Lom, Oppland,1894 meter over havet): 6,0 grader (2,1 grader over normalen)

Juvflye – Mimisbrunnr klimapark (Lom, Oppland, 1844 meter over havet): 6,4 grader (ingen normal ennå)

Gamanjunni (Kåfjord, Troms, 1237 meter over havet): 6,5 grader (ingen normal ennå)

Høyeste maksimumstemperatur på 35,0 grader ble registrert 27. julipå Mosjøen lufthavn (Vefsn, Nordland). Laveste minimumstemperatur var -6,4 grader, og ble målt ved Juvvasshøe (Lom, Oppland, 1894 meter over havet) 3. juli.

Vått i vest og tørt i nord

Månedsnedbøren var 70 prosent av normalen. Flere stasjoner på Vestlandet og Sørlandet fikk 150-200 prosent av den normale nedbøren. En rekke stasjoner i Nordland og Troms fikk under 25 prosent av normalen.

De våteste stasjonene var:

Basura (Etne, Hordaland): 240,4 mm (ingen normal ennå)

Gullfjellet (Bergen, Hordaland): 232,6 mm (ingen normal ennå)

Haukedal (Førde, Sogn og Fjordane): 231,8 mm (168 prosent av normalen)

De tørreste stasjonene var:

Sortland (Nordland): 7,4 mm (10 prosent av normalen)

Botnhamn (Lenvik, Troms): 7,7 mm (10 prosent av normalen)

Grunnfjord - Stakken (Karlsøy, Troms): 8,3 mm (12 prosent av normalen)

Høyeste døgnnedbør var 107,9 mm, og ble målt på Haukedal (Førde, Sogn og Fjordane) 31. juli.