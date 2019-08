SFO i Rennebu er mye dyrere enn i Oppdal

Nyheter

I disse dager starter SFO opp igjen. Men det er store forskjeller i SFO-tilbudet, både når det gjelder pris og hva slags opplegg som møter barna. Den dyreste skolefritidsordningen er i Smøla kommune i Møre og Romsdal. Her må foreldre ut med 3.877 kroner i måneden for en fulltidsplass, ifølge tall fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) for 2018/2019.