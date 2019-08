Ga politikerne smaken på «kranglefant»

Nyheter

Denne uka er det Trøndersk Matfestival i Trondheim, med 170 utstillere og 200.000 besøkende. Det er en av Norges største matfesitvaler og de betegner seg selv som den ledende lokalmatfestivalen. Oppdal og Rennebu er godt representert på matfestivalen, med felles stand i Munkegata.

Selvproduserte pølser

Festivalen ble åpnet i går av kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Varaordfører i Oppdal, Ingvill Dalseg, var med, og benyttet anledningen til å introdusere astatsråden for standen fra Oppdal og Rennebu. Sanner fikk høre om lammekjøtt fra landets største sauekommune, mandelpotet og satsningen på mathall. Hanne Munkvold fra Smak & Behag bydde ministeren på selvproduserte pølser av limousinekjøtt. Statsråden lot seg imponere over den gode smaken, men også kreativiten i navnevalg på pølsene, som «kranglefant», «røde hunder» og «Bajas».

- Jeg er stolt av Oppdal og stolt av Trøndelag, matfestivalen har i år nådd nye høyder, vi i Trøndelag har mange gode råvarer å by på. Det er sol, masse folk og god stemning i byen. Jeg håper de som drar hjem til fjellregionen har få produkter i «vognene sine» når de returnerer», sier Dalseg.

- Veldig artig

Oppdal Smak av fjell har flott stand med badsturøkt lammelår, flatbrød, bær og urter, pølser, spekemat og limousine kjøtt. Dalseg hart tilbragt mye til på standen.

- Jeg har stått sammen med Oppdal smak av fjell i dag og solgt blant annet fenalår, skinkerull og Oppdalspølse - egentlig alt det beste fra Oppdal og Rennebu. Veldig artig å få lov til å være med å profilere Oppdal og bli kjent med de lokale leverandørene, sier Dalseg i en pressemelding.

Mat av ypperste klasse

I sin åpningstale skrøt Jan Tore Sanner av Trøndelag, som markerer seg sterkt med lokale delikatesser og lokalmatproduksjon av ypperste klasse. Kunnskapsministeren snakket også om utfordringene med manglende rekruttering av fagutdannede innenfor restaurant og matfag. Det har også fylkespolitikerne Ingvill Dalseg og Henrik Kierulf hatt fokus på.

- Det er en utfordring at det er for få ungdommer som velger å ta kokk- eller servitørutdanning. Og bransjen trenger flere dyktige fagfolk. Derfor er det viktig at at vi sikrer rekruttering til restaurant og matfag i Trøndelag slik at vi har folk som kan jobbe med de fantastiske råvarene, ved og hoteller og restauranter. Vi trenger et krafttak hvor skoler, bransjen og de mange gode ambassadørene for for mat å drikke i Trøndelag sammen syngliggjør de spennende mulighetene som ligger i utdanning innenfor restaurant og matfag, sier Kierulf.

