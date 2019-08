Få barn benytter seg SFO - skal se på innholdet i tilbudet

Nyheter

Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) for 2018/2019 viser at Rennebu kommune har det nest dyreste SFO-tilbudet i Trøndelag. De har også en av de laveste prosentandelene i Trøndelag og kun 13,8 prosent av barn mellom seks-ni år benytter seg av tilbudet.

- Vi begynte i fjor å se på om vi skal gå ned på frekvens og å gjøre endringer. På grunn av mye landbruk, er det mange foreldre som er hjemme og mange har også besteforeldre som også hjelper til. I tillegg er det en ekstrem stor andel av elevene våre som tar buss for å komme seg hjem og etter SFO er det ikke noe buss som går, sier rektor Gerd Staverløkk ved Rennebu barne- og ungdomsskole til Opdalingen.

Skal se på innholdet

Hun forteller at de allerede har begynt å se på flere ting og om innholdet kan endres. Hun sier at de har en dialog med kulturskolen og at de i høst skal ta kontakt med idrettslaget.

- Vi har også hatt dette som tema i FAU, sier hun.

I dag har de et SFO-tilbud hver dag etter skolen. 1.-3. klasse har i tillegg onsdagsfri og da er det mindre behov for SFO i de periodene.

- Prosessen med å se på helheten startet vi med i vinter og det kommer vi til å fortsette i år med våre samarbeidsinnstanser. Vi synes det er veldig bra at det kommer opp en oversikt som sier noe om hvordan vi ligger an. Det er kjempeflinke folk som jobber der og som er svært kompetente, sier hun.

Pris

I Rennebu koster det 2890 kr i måneden for et barn i SFO. Det er nest dyrest i Trøndelag. Nina Rise Oddan, rådgiver oppvekst i Rennebu kommune, sier at ved prisfastsetting av SFO i Rennebu er det ikke sammenlignet med andre kommuner, men det er tatt utgangspunkt i kostnadene ved å drive SFO.

- En andel av disse kostnadene utgjør egenandel for SFO. Andel foreldrebetaling er fastsatt for mange år siden, og er de siste årene justert omtrent i takt med lønnsøkninga, sier hun.

Staverløkk sier at det er politikerne som bestemmer prisen og at den saken kan komme opp i forhold til budsjettbehandlingen i kommunen.