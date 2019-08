Samferdselsministeren kommer til Oppdal og Rennebu

Nyheter

Torsdag tar samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) turen til Oppdal og Rennebu. Dette skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding til Opdalingen.

Etter et kort besøk i Otta tar statsråden toget til Oppdal. Tema for togturen er hvilke planer SJ Norge har for togtilbudet når selskapet overtar driften i 2020.

Programmet fortsetter på Berkåk. Der vil Nye Veier informere om E6 Ulsberg-Melhus. Samferdselsministeren vil delta på befaring på prosjektet mellom Berkåk og Ulsberg.

Etter besøket i Rennebu kjører Dale til Sunndalsøra, der han skal besøke bedriften Grytnes Entreprenør AS.

