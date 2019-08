- Vi er opptatte av å høre på hva folket tenker

Nyheter

I dag har både Oppdal Senterparti og Miljøpartiet de grønne Oppdal hatt stand i Oppdal sentrum. Dermed er valgkampen godt i gang for de to partiene.

- Hos oss har det vært jevnt drypp i hele dag, sier Kari Toftaker til Opdalingen.

Hun forteller at det er godt å være i gang med valgkampen.

- Det handler om å komme ut av feriemodusen vi er inne i og valgdagen kommer fort. I dag har det kommet folk til oss som har delt sine tanker med oss og fortalt oss hva de er opptatte av, sier hun.

- Det er noe med å få drøftingen rundt saker og at vi blir utfordret på politiekken vi fører. Det er utrolig interessant og lærerikt, sier hun.

Nytt parti på valg

For MDG Oppdal var det Ola Vollan (15) og Tor Olav Naalsund som stod på stand. De forteller at det haddet vært en del folk innom mens de stod der.

- En var opptatt av at vi må legge til rette for at det går an å bo i Oppdal som fritidsbeboer og noen var opptatte av næringsliv, sier Naalsund.

Nå gleder de seg til å ta fatt på valgkampen.

- Jeg tror det handler om å være synlige. Vi har hatt en bra strategi og vi la ned et godt stykke arbeid i fjor høst, så grovarbeidet er gjort. Vi er et nytt parti som stiller til valg og vi er veldig interesserte i å høre hva folk mener og interesserer seg for, sier Vollan.