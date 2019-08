- Det er viktig at folk bruker borgerplikten til å delta i demokratiet

Nyheter

Ordførerkandidat Tor Snøve (Ap) og Hanne Torve, listekandidat til kommunevalget, leverte i dag sin stemme til det kommende lokalvalget.

Fra og med i dag og frem til 6. september kan man forhåndsstemme.

Den første som benyttet seg av den muligheten møtte opp på servicetorget på rådhuset allerede klokka åtte i morges. Damene på servicetorget sier at det er stadig flere som forhåndsstemmer.

- Det er viktig at folk bruker stemmeretten sin, enten gjennom forhåndsstemming eller på selve valgdagen. Det er viktig at alle bruker den muligheten og borgerplikten man har til å delta i demokratiet, sier Snøve til Opdalingen.

- Hva vil dere si til de som er førstegangsvelgere i år?

- Jeg oppfordrer alle til å stemme, spesielt de unge og de som skal stemme for første gang. Det er de som skal vokse opp her i Oppdal og som bør være med å bestemme hvordan det skal være i fremtiden, sier Hanne Torve.

Å legge sin stemme i urnen er på mange måter et kick-off for valgkampen. Torve og Snøve sier at det framover kommer til å bli forskjellige opplegg.

- Allerede på fredag skal vi ha en seanse med Arne L. Haugen på Vognildsbua. Her vil det bli et opplegg med kåseri. Lørdag neste uke skal vi ha et stort arrangement i Høgvangparken. Her vil det komme både kjente og lokale folk og det vil bli lagt opp til en seanse med god innspill av politikk, sier Snøve.

Han sier at de ønsker å fokusere på mange saker fremover.

- Spesielt det med helse og omsorg og oppvekst, det kommer til å bli våre saker. Ap har vært garantisten for en god helse- og omsorgspolitikk i all tid og det kommer vi til å fortsette med, sier han.