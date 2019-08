Nå er valglokalet åpent i Rennebu

Nyheter

Ønsker du å forhåndsstemme i Rennebu, kan du gjøre det fra i dag, mandag 12. august. Frem til 6. september er Servicetorget stemmemottak for forhåndsstemmegivningen.

Stadig mer populært

Én time etter at valglokalet åpnet i kommunehuset i Rennebu, er det enn så lenge rolig ved avlukket der folk kan gi sin stemme til den de mener fortjener det. Det kommer etter all sannsynlighet til å endre seg.

- Forhåndsstemming er en stadig mer populær ordning, så de dukker nok opp etter hvert som selve valgdagen nærmer seg, tror leder for Servicetorget i Rennebu, Janne Havdal Nordbø.

Uavhengig av hvor du bor

Avlukket er plassert like innenfor inngangsdøra på kommunehuset, og her kan du, uavhengig hvor du bor, forhåndsstemme på kommunestyret i den kommunen du hører til.

- Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fra 12. august til 6. september. Du trenger altså ikke å være bosatt i Rennebu for å stemme her. Det er noe av poenget at det skal være fleksibelt, og vi sender stemmesedlene til de rette kommunene, lover Havdal Nordbø.

Legitimasjon

På selve valgdagen den 9. september, må du stemme i din hjemkommune, og uansett hvilken dag som passer deg best, er det en ting som er viktig å huske på.

- Du må huske å ta med legitimasjon. Det er mange som lurer på hvorfor det er nødvendig på steder der alle kjenner alle, men dette er viktig, uansett om vi kjenner vedkommende, understreker Havdal Nordbø.

Disse kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingvalget:

Hvis du er norsk statsborger, kan du stemme dersom du:

Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019

Er, eller har vært, registrert bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen

Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet når du stemmer. Les mer her.

Hvis du er nordisk statsborger (svensk, dansk, finsk eller islandsk statsborger), kan du stemme dersom du:

Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019

Er, eller har vært, registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019

Hvis du er utenlandsk statsborger fra et land utenfor Norden, kan du stemme dersom du: