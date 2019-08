Fotballfamilien hedret en ekte gentleman

Nyheter

Før kampen mellom Rennebu og Meldal ble dommerlegenden og hedersmannen Helge Sumstad minnet med ett minutts stillhet.

Det er ikke mange som vier sitt yrkesaktive liv i politiets tjeneste, og som på sin fritid velger å bli fotballdommer, som likevel klarer det kunststykket å bli både respekert og godt likt for måten både yrket og hobbyen ble utført.

Mange hadde tatt turen til Frambanen denne fine augustdagen, for å se lokaloppgjøret mellom Rennebu og Meldal i 4. divsjon, men like mye for å vise respekt og hedre denne fotballens gentleman, som så alt for tidlig gikk bort tidligere denne uken, tre dager etter at han fylte 62 år.

Rennebus kaptein Ola Andreas Hoel mottok blomster fra Meldal, før speaker leste minneord over dommerlegenden.

Dommerteamet, lagledere, innbyttere og publikum reiste seg til ett minutts ærbødig stillhet for Helge Sumstad, mens spillerne på begge lag sto vendt mot hverandre i midtsirkelen, skulder mot skulder med sine lagkamerater, sterkt preget av det triste som har skjedd.

Det ble enn høytidelig markering fra fotballfamilien, som har mistet en av sine mest respekterte medlemmer. Den alt for tidlige ortgangen til en mann som satte sitt evige preg på Rennebufotballen, ja, hele fotballfamilien i Midt-Norge, har berørt oss alle.

Helge Sumstad begraves fredag 23. august kl. 11.00 i Strinda kirke.