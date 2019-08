Utsetter rivingen av seterbygningene på Dovrefjell

Nyheter

- Det er mye engasjement og uro i denne saken. Vi har derfor valgt å utsette rivingen. Den vil ikke bli gjennomført i høst, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Mandag møtte rundt 100 personer opp ved seterbygningene for å protestere mot den planlagte rivingen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Ifølge de opprinnelige planene, skulle rivingen ha startet tirsdag. Aksjonister har varslet at de om nødvendig vil lenge seg fast til bommen på Hjerkinn som stenger veien inn i verneområdet på Dovrefjell for motorisert ferdsel, skriver Nationen.

- Er ikke setrene i Vesllie kulturminne nok? - Et demokratisk organ kan bli overkjørt av regjeringa ved et departement styrt av en statsråd som representerer et lite mindretall i befolkninga, sier Ola Arne Aune.

Vil verne villrein

Beslutningen om utsettelse endrer ikke tidligere vedtak om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Formålet med utvidelsen av nasjonalparken er å legge forholdene til rette for villrein, understreker Elvestuen i pressemeldingen.

- Forsvarsbygg har gjennomført Europas største restaureringsarbeid for natur. Vesllie må sees i sammenheng med hva som er nødvendig for å ta vare på villrein. Bygningene er i seg selv ikke vurdert til å ha stor verneverdi, sier Elvestuen.

Villreinen er i dag sterkt presset av ferdsel og bruk av Snøhetta- og Hjerkinn-området. Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein, heter det i en tidligere pressemelding fra departementet.

- Fornuften seirer

Som Oppdal kommunes representant i Dovrefjell Nasjonalparksytyre, er dette en sak Ingvill Dalseg har jobbet med og dermed har god kjennskap til.

- Jeg er klart i mot riving av Vesllie, på lik linje med kommunene, fjellstyrene og andre lokale som har interesse i området. Bengt Fasteraune, som er styreleder i Nasjonalparkstyret, har hatt møter med departementet både i forkant og etterkant av vedtaket om riving. Jeg er ganske sikker på at saken nå ordner seg og at fornuften seirer. Setrene står der i dag og det håper jeg de vil fortsatte å gjøre, uttaler varaordfører Ingvill Dalseg (H) til Opdalingen.

- Det hele er en stor vits. Myndighetene hevder at seteranlegget må rives for å beskytte villreinen. Har du hørt på maken? Villreinen og setrene har levd sammen siden 1800-tallet, og eksperter på villrein sier setrene ikke er til hinder for reinen, uttalte stortingsrepresentant og tidligere ordfører i Dovre kommune, Bengt Fasteraune (Sp), i en appell under demonstrasjonen mandag, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

12 000 har signert

Folk fra Nord-Gud­brands­dal har ført en lang kamp for å prø­ve å stoppe pla­ne­ne for å rive se­ter­an­leg­get på Dov­re­fjell.

I en di­gi­tal un­der­skrifts­ak­sjon har over 12.000 sig­nert på et opp­rop som er sendt til stats­råd Elvestuen og stats­mi­nis­ter Erna Solberg (H).

Departementet ønsker også å fjerne be­tong­bru­er og tappe ned et vann for å beskytte villreinen. Dette protesterer også lokalbefolkningen mot.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng, som er fra Oppland, kaller Elvestuens utsettelse «et skritt i riktig retning».

– Lokalbefolkningen har i denne saken blitt fullstendig overkjørt av en arrogant regjering og minister. Arbeiderpartiet forventer at dette ikke bare er et valgkamputspill, men at regjeringen nå for godt stopper demonteringen av våre felles kulturminner og stopper rivningen av setrene på Dovrefjell, sier Stenseng.