Coop Oppdal lanserer mobilbetaling 

Nyheter

Coop Oppdal er klare for å ta imot betaling i kassen med Coopay, som er Coops egen mobilbetalingsløsning. Dermed kan Coops over 1,7 millioner medeiere betale dagligvarene sine ved å bruke Coops medlemsapp.

– Vi gleder oss over endelig å kunne tilby mobilbetaling til medlemmene våre. Coop-appen benyttes allerede i dag for å registrere kjøpeutbytte og andre medlemsfordeler, og ved å legge inn muligheten for å betale vil handleturen forenkles ytterligere, sier Ingrid Yttergren, driftssjef i Coop Oppdal.

Ruller ut i puljer

Coop er første dagligvareaktør i Norge med egen mobilbetalingsløsning. For å bruke Coopay må du aktivere tjenesten i Coops medlemsapp. Videre scanner du QR-koden i appen når du skal betale i kassen – på samme sted hvor medlemskortet scannes i dag. Med Coopay vil du registrere medlemsfordeler og betale i én enkelt handling, og alle kjøp registreres i fordelsregnskapet.

Coopay rulles ut i puljer, og de første medlemmene har allerede fått tilgang.

– Det er bare å følge med i medlemsappen Coop Medlem. Der får man beskjed når Coopay er klar for å aktiveres. Coop har alltid vært tidlig ute når det gjelder bruk av teknologi i dagligvarebransjen. Vi ser at løsningene gjør hverdagen enklere og mer effektiv for medlemmene våre, som også er våre eiere, sier Yttergren.

Enklere handletur

Coopay kan brukes på Coop Mega, Byggmix, Caféen og noen av våre faghandelsbutikkene på Domus, blant annet Notabene, Skin Tonic og Hus & Hjem.

Det har skjedd en stor utvikling i dagligvarebransjen den siste tiden når det gjelder apper, digitale handlelister og personlige rabattkuponger- og lojalitetsprogrammer.

– Som medlemseid er det ekstra viktig for oss tilpasse oss utviklingen i samfunnet og være innovative. Vi har de siste årene sørget for enklere handleturer gjennom bruk av eksempelvis Shop Express, selvskanningskasser og tilpassede medlemskuponger på mobil, sier Yttergren.

