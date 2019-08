Valgdebatter på Nerskogen - 12 lokalpolitikere i ilden

Nyheter

Fredag blir det valgdebatt der lokalpolitikere fra Rennebu og Oppdal blir utspurt om hytteturisme og kommunereform. Debatten skjer på Joker Nerskogen, og starter klokka 16.15. Debatten er et samarbeid mellom Opdalingen, NRK Trøndelag og Opp.

Direkte på opdalingen.no

- For Opdalingen er dette en fin anledning å la hele Trøndelag får vite hva som rører seg i vår region. Samtidig tar vi opp problemstillinger som berører mange andre lokalsamfunn, sier redaktør Lars Østraat.

Valgdebatten vil bli sendt direkte i NRK Trøndelags ettermiddagssending på radio og som videostream på nettsidene til Opdalingen og Opp. Det kommer også innslag i sosiale medier. I dag har NRK Trøndelag sending fra Melhus, Midtre Gauldal og Skaun i samarbeid med Trønderbladet, og torsdag er det sending fra Røros og Holtålen. NRK Trøndelag har lignende samarbeid også andre steder i Trøndelag.

Samarbeider

- NRK Trøndelag har lang og god erfaring med å samarbeide med lokale mediehus. Samarbeidet gir oss en unik mulighet til å løfte fram lokale saker som folk er opptatt av, forteller planlegger prosjekt og kommentator Linda Bjørgan.

- Vi er glade for å samarbeide med NRK Trøndelag om valgdekningen. Avisenes lokalkunnskap og NRKs store og helproffe apparat gjør at dette blir bedre enn det vi kunne fått til hver for oss, forteller Østraat.

Sosiale medier

Innslagene fra Oppdal og Rennebu vil pågå hele dagen, både i NRK Trøndelags radiosendinger og på opdalingen.no. Det vil bli både radioreportasjer, direkteinnslag, innslag på Midtnytt, nettartikler og publiseringer i sosiale medier.

- Det første planleggingsmøtet var i fjor høst. Tidlig sa vi at det var viktig for oss å få ungdom på banen. Vi har derfor et eget team for sosiale medier, som besøker Oppdal videregående skole og publiserer fortløpende på SoMe-kontoene våre, opplyser Østraat.

Hyttetursime

Klokka 16.15 starter valgdebattene med lokale politikere fra Oppdal og Rennebu. Først ut er en debatt om hytteturisme der Tor Snøve (Oppdal Ap), Ingvill Dalseg (Oppdal H), Siv Kristin Remetun Lånke (Rennebu Sp) og Per Arild Torsen (Rennebu KrF) deltar. Deretter blir det en debatt om grønn hytteturisme, med Mari Rui Heiniger (Oppdal MDG), Jan Arve Nyberg (Rennebu H), Haakon Eldar Nordseth (Oppdal V) og Tore Aasheim (Oppdal SV).

Kommunereformen

Den tredje og siste debatten er om kommunereformen. Hvorfor ble det ikke noen sammenslåing av Oppdal og Rennebu, og kan temaet bli aktuelt igjen? De som skal snakke om det er Ola Øie (Rennebu Sp), Geir Arild Espnes (Oppdal Sp), Eli Krogstad (Rennebu V) og Alf Morten Olsen (Oppdal KrF). De tre ordskiftene vil være ganske korte, på mellom 6 og 10 minutter hver.

-Årets valg er lokalvalg. Vi ønsker derfor å ha fokus på det folk i Trøndelag er opptatt av og engasjert i, og høre hva politikerne mener om dette og hvilke løsninger de har for folket de skal bestyre, forklarer Bjørgan i NRK.

- Hårete målsetting

Sendingene gir velgerne en mulighet til å sette seg inn i hva lokale politikerne mener og hvilke vyer de har for kommunen sin.

- Vi har en hårete målsetting om å øke valgdeltakelsen i Trøndelag, særlig blant de yngre velgerne. Hvis vi sammen kan bidra til at flere bruker stemmeretten sin, har vi også sammen styrket demokratiet, uttaler Bjørgan.

