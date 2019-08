Nyheter

Politiet har fått melding om en båtvelt på Gjevilvatnet. Det melder de på Twitter klokka 23.34 fredag.

- Én person skal ha kommet seg opp. Én person skal ha havnet under båten. Det drives redning på stedet, skriver politiet.

Operasjonsleder Anlaug Oseid sier til Opdalingen klokka 23.54 at personen som havnet under båten nå er hentet opp på land.

- De driver med hjerte- lungeredning på stedet, sier Oseid. Hun forteller også at luftambulansen fra Dombås nå er på plass.

- Den måtte få hjelp til å lande siden det er lavt skydekke på stedet, sier Oseid. Hun legger til at det er ukjent hva som er årsaken til at båten veltet. Hun har heller ikke fått melding om kjønn eller alder på de to i båten. Meldingen om båtvelten kom inn via AMK litt etter klokka 23.