Oppgang i antall kull med jerv

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som melder inn kullene til Rovdata.

– Hvis resultatet holder seg, er det en oppgang på fire kull, fra 58 registrerte kull i fjor. Det vil også være over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull i Norge, som Stortinget har bestemt, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Kindberg presiserer at de 62 kullene er et foreløpig tall. Rovdata vil kontrollere at alle innmeldte kull oppfyller instruksene for registrering av jerv. Et endelig resultat vil være klart 1. oktober.

Jerven føder valper i februar og begynnelsen av mars. Etter vedtak fra Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak på ni av de 62 jervekullene.

Jervebestanden ble i 2018 beregnet til å bestå av 309 voksne individer.