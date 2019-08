Nye innbrudd i Oppdal

Nyheter

- Vi må dessverre meddele at det fremdeles kommer meldinger om innbrudd i området Indianerbyen. To nye innbrudd er meldt. Det ene skjedde i månedsskiftet juli/august. I dag fikk vi melding om et nytt. Det har skjedd den siste uka, skriver politiet i Oppdal på sin Facebook-side.

I juli skrev Opdalingen om seks innbrudd i Oppdal i løpet av få dager. Fire av disse innbruddene skal ha skjedd i «Indianerbyen». Nå ber politiet om publikums hjelp for å oppklare innbruddene.

- Vi tar gjerne i mot tips fra deg. Tips ønskes på PM eller telefon, skriver politiet.