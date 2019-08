NRK trekker fram Oppdal som en suksess for MDG

Nyheter

Miljøpartiet blir ofte karakterisert som et «byparti». Selv om nesten hver tredje MDG-velger bor i Oslo, er de representert over store deler av landet. Ved kommunevalget stiller partiet liste i en lang rekke kommuner, og nå kan ni av ti velgere stemme MDG om de ønsker. Ved valget for fire år siden kunne bare fem av ti gjøre det samme, ifølge NRK. Og nesten 40 prosent av kommunene MDG stiller liste i, har færre enn 10.000 innbyggere. Blant disse kommunene er Oppdal, med sine 6.970 innbyggere. Ifølge en artikkel på NRK.no er flere av kommunene med størst MDG-vekst siden valget i 2015 distriktskommuner, og trekker fram Oppdal og Bø i Telemark som eksempler. Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, mener den grønne politikken ser annerledes ut i distriktene enn i storbyene.