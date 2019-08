Grottetur i Oppdal er en av ukens turer i Trøndelag

Nyheter

På lørdag starter Friluftslivets uke over hele landet. I Trøndelag kan både store og små velge mellom over 80 arrangementer og aktiviteter å delta på. Blant turene er en grottetur til Trollkyrkja, som Barnas turlag Oppdal arrangerer. Turen er 1. september, med oppstart klokka 12. Turlaget lover at det blir god tid til å utforske den spennende fjellhulen, og turen på 800 meter fra veien klarer selv de minste.