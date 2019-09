- Noen må stille opp, ellers blir det helt dødt her

Nyheter

«Arnfinn Engen og bor i Skjervgrenda på Stamnan. Han sørger for servering av kaffe, saft, «hyllkaku» og formkake i Jutulstuggu hver eneste lørdag om sommeren. Dette gjør han slett ikke for egen vinning, men for at folk i bygda kan få treffes og kose seg i lag. Mange er blitt spurt om å ta på seg denne sommerjobben, men folk liker ikke å binde seg til en slik jobb, så Arnfinn er den eneste som har sagt seg villig – selv om han til tider har slitt med helsa. Vi er mange som setter stor pris på dette. Det er viktig at Jutulstuggu er åpen på lørdagene både for oss i Rennebu og for de veifarende, ellers er den jo stengt. Jutulstuggu er et viktig kulturminne, og Arnfinn Engen, som er svært historieinteressert, skjønner hvor viktig det er at Jutulstuggu blir brukt. Han har også sagt ja til å by på enkel servering der hvis noen ønsker å leie huset til diverse møter og arrangement».