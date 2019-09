Uværsskyene rømte, da barna dro til fjells for å utforske Trollkyrkja

Nyheter

Søndag 1. september er kjent som kom-deg-ut-dagen, og i den anledning har Barnas turlag lagt opp til flere turer for små og store rundt om i hele Trøndelag. En av disse fant sted på Nerskogen, hvor målet for turen var Trollkyrkja, en hule som ligger en knapp kilometer fra Langtjønna, et par kilometer innover langs Svahøvegen.