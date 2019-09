Biltema har kjøpt tomt i Oppdal for over 12 millioner kroner

Nyheter

Nå er det bekreftet: Biltema har kjøpt tomt noen få kilometer nord for Oppdal sentrum. Butikkjeden betaler 12.137.530 kroner til John Bjørndal-Volden for tomta.

I slutten av januar sendte kjeden ut nabovarsel til alle berørte naboer om byggeplanene sine.

En av dem er Rune Falch Robertsen, som i februar uttalte at han gleder seg stort til at Biltema kommer på plass.

- Det er kanskje ikke revolusjonerende for bygda. Oppdal er i utvikling og det er mye som skjer i bygda når det gjelder bygging. Både turistnæringa, hytteeierne og hyttebyggerne kommer til å elske å ha en slik butikk her. De kommer nok til å legge igjen noen kroner på Biltema, sier Robertsen.

Opp skriver at tomta er 18,7 mål, noe som betyr at Biltema har betalt grunneier John Bjørndal-Volden 647.000 kroner per mål.

Varehuset blir drøyt 6.000 kvadratmeter stort over to etasjer, og det gjøres plass til 128 parkeringsplasser.

Biltema regner med å bruke 10-12 måneder på å bygge butikklokalene sine. Dermed må vi nok, med byggestart i høst, vente til høsten 2020 før butikkvarehuset er ferdigstilt.

