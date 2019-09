Lensmannskontoret må stenge én ekstra dag i uka og mister viktige tjenester

Nyheter

- Beklageligvis har det seg slik at Marina Rømo har gått ut i tolv måneders permisjon fra 1. september, forklarer lensmann Finn Skårsmoen.

Rømo har fått seg ny jobb ved lensmannskontoret på Tynset. Hvis hun ønsker å fortsette der utover de tolv første månedene, vil hun måtte si opp jobben i Oppdal. Hun søkte på jobben i vår og er nå ferdig med tre måneder med oppsigelsestid.

Får konsekvenser

En konsekvens for Oppdal lensmannskontor, blir at de må holde permanent stengt også på fredager. Det siste knappe tiåret, har kontoret holdt stengt hver onsdag.

- Dette får også konsekvenser for driften vår og de tjenestene som utføres her. Marina har på en måte vært limet hos oss. Vi mister nå de tjenestene hun utførte på vegne av namsmannen. Det er uheldig for oppdalinger og rennbygg, som av en eller annen grunn kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Kontakten mellom Marina, politiet og den økonomiske rådgiveren i kommunen, var viktig for menigmann. Disse tjenestene vil fra nå av utføres andre steder.

De gjenværende ansatte ved lensmannskontoret vil sitte igjen med en rekke forvaltningsoppgaver – pass er en av disse.

Skårsmoen forklarer at folk må belage seg på at de kan bli møtt med en stengt dør på lensmannskontoret, da også på dager hvor de i praksis skal holde åpent.

- Ved hendelser der vi må rykke ut til et åsted, vil vi ikke, med bare to personer på jobb, ha mannskaper nok til å opprettholde et operativt kontor. Vi håper selvfølgelig at dette skal skje så sjelden som mulig, men det vil forekomme. De som kommer langveisfra, anbefaler vi å ta en telefon til kontoret for å forsikre seg om at kontoret er operativt, så det ikke blir bomtur.

Har forsøkt å finne vikar

På sikt kommer lensmannskontorets passordning til å foregå på timebestilling – muligens to dager i uka.

14. oktober skal det etter planen monteres et kølappsystem i foajeen, der en og en person slippes inn på kontoret for å få hjelp. Når dette kølappsystemet tas i bruk, er ennå ikke bestemt.

- Jeg har forsøkt å få inn en vikar, som kan få den nødvendige opplæringen på pass- og de andre punktene Marina hadde ansvar for. Det tillater ikke vår økonomiske situasjon oss å gjøre. Jeg håper de som tar beslutninger på dette området, ser at behovet er der.

- Jeg opplever dette som en uheldig situasjon for politiet ute i distriktene. Politidistriktene sliter. Mange er ikke tilpasset de oppgavene og utfordringene vi møter.

Så skal det sies at dette ikke er en situasjon som er unik for Oppdal. Politidistrikter sliter over hele Norge.

- Jeg er glad for at politimesteren i Trøndelag (Nils Kristian Moe) formidlet til statsministeren at politidistriktet for tiden ligger i spagaten, og at vi trenger 30 friske millioner (kroner) for å komme oss ut av uføret, sier Skårsmoen.

Han påpeker samtidig at de som er igjen på kontoret, kommer til å gjøre sitt ytterste for å løse samfunnsoppdraget på en tilfredsstillende måte.