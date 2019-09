Stemmeordningen for de som ikke kommer seg til valglokalet

Nyheter

Er du ute av stand til å dra til valglokalet og dermed ønsker å stemme hjemmefra, må du si ifra innen tirsdag ettermiddag klokken 15.

I valgloven står det at velgere, som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kommer seg til valglokalet, kan søke til kommunen om å stemme hjemme. Dette kalles for «ambulerende stemmegiving».

Om du tar kontakt med kommunen i den sammenheng, må du oppgi grunn til at du ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er ikke krav om at du må ha dokumentasjon for årsaken. Det holder å fortelle kommunen hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra.

- Søk senest tirsdag

- De som ønsker å stemme hjemmefra, må henvende seg hit til rådhuset senest tirsdag 3. september klokken 15.00, sier valgansvarlig i Oppdal kommune, Gerd Måren, til Opdalingen.

Henvendelsene skjer enten på telefon til servicetorget eller på e-post til kommunens postmottak.

- Det er som regel noen få vi kjører ut på hjemmebesøk til hvert år, og det blir det i år også. Utkjøringen blir i løpet av denne uka, trolig torsdag, da det er den dagen som passer best for oss, sier Måren.

Ha legitimasjon klar

Da dukker en representant for kommunen opp med stemmesedler, stemmeurne og det som måtte trengs. Den som skal stemme, må vise legitimasjon med bilde (førerkort, bankkort, pass etc.).

- Det er bra dere skriver om det. Vi har opplyst om det via annonsering, da slike ting skal kunngjøres, men du vet aldri om alle har fått det med seg, sier Måren.

Om du trenger hjemmebesøk for å kunne stemme, kan du kontakte Oppdal kommune på telefon 724 01 000 eller e-post post@oppdal.kommune.no.