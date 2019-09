Nyheter

Fredag ettermiddag kommer Opdalingen med en rykende fersk meningsmåling for Oppdal. Den forrige meningsmålingen for kommunen var det Opp som kom med i slutten av juni. Den viste stor framgang for Sp, mens Ap hadde sterk tilbakegang.

Det vil dessverre ikke komme en meningsmåling for Rennebu. Årsaken er at det er så få stemmeberettigede i kommunen at målingen ikke lar seg gjennomføre uten at feilmarginen blir uholdbar stor.