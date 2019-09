Nyheter

UP gjennomførte en trafikkontroll på E6 på Berkåk torsdag kveld. 11 sjåfører fikk forenklet forelegg etter å ha kjørt for fort i 60-sonen. Den høyeste farten ble målt til 82 km/t. I tillegg fikk en sjåfør forelegg for bruk av mobiletelefon.