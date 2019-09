Meningsmåling: Krise for Ap, men jubel for MDG og SV

Nyheter

Torsdag kveld ble det tatt opp en helt fersk meningsmåling for Oppdal, bare fire dager før valget. Den viser at Arbeiderpartiet bør være alvorlig bekymret for å miste makten. Målingen viser at Ap er nede på 16,5 prosent, mer enn en halvering av resultatet i valget for fire år siden. Med et slikt resultat vil Ap få kun fire representanter i kommunestyret, mot dagens ni. Det har vært stor nominasjonsstrid i Ap, etter at partiet vraket sittende ordfører Kirsti Welander og i stedet satte Tor Snøve på topp.