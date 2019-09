SV-hylla var fylt med Venstre-sedler

Nyheter

Oppdal SV mottok torsdag en mail, hvor det sto at en av deres velgere slet med å finne seddelen til partiet da personen skulle forhåndsstemme i valglokalene i rådhuset. Det viste seg at SV-sedlene var gjemt under sedler fra Venstre, og at de hadde blitt forvekslet.

- Da jeg skulle forhåndsstemme ut på ettermiddagen i dag, kom jeg inn i luken og lette nedover etter valgte stemmeseddel, altså for "sosialistisk venstreparti", da fant jeg først bare Venstre-sedler der SV sedlene skal ligge, altså; Venstre sedler begge hyllene

Alle partiene har hver sin hylle i stemmeavlukkene, og velgerne bes nå være oppmerksomme på at seddelen de tar ut, faktisk tilhører det partiet de har tenkt å stemme på.

Funksjonærer ekstra oppmerksom

SV ved listetopp Tore Aasheim henvendte seg så til ordfører og leder for valgstyret Kirsti Welander, som tok henvendelsen på alvor.

- Som en oppfølging av orienteringen, vil seg sørge for at funksjonærene i dag (siste dag for forhåndsstemming) og på valgdagen gjøres ekstra oppmerksom på at de jevnlig må gå inn i stemmeavlukkene for å sjekke at alle partilister er synlige, skriver hun i en mail angående saken.

Siste sjanse for å forhåndsstemme før valgdagen på mandag er altså i dag fredag. Rådhuset har åpent til klokka 15.00.

Welander skriver også at feil med valglistene er en av problemstillingene de ber funksjonærene være ekstra oppmerksomme på.

- Dessverre kan det forekomme både i forbindelse med forhåndsstemmegivningen og på valgdagen at velgere ser ut til å ha hatt ønske om å dekke over noen av de politiske partiene. Vi orienterer særskilt om dette til valgfunksjonærer og medarbeidere i servicetorget, slik at de med jevne mellomrom sjekker at alle partiene sine lister er synlige, skriver Welander.

