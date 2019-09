Feirer at barn i Oppdal har lest 1739 bøker i løpet av sommeren

Nyheter

189 barn fra Oppdal var med på den digitale lesekampanjen sommerles for elever som går på barneskolen. Til sammen har Oppdalsbarna som var med på kampanjen lest 1739 bøker, noe som tilsvarer 215.814 sider i løpet av årets sommer.

- Det tilsvarer i gjennomsnitt 9 bøker eller over 1100 boksider per barn. Dette feirer vi lørdag 7. september kl.13.00 med SommerlesFEST, skriver Oppdal bibliotek i en pressemelding.

Slutter som biblioteksjef Malin Kvam er ferdig som biblioteksjef for Oppdal bibliotek fra 1.november. Hun har fått et jobbtilbud hun selv ikke følte hun kunne takke nei til.

Rekordmange deltakere

Martine Grande kommer for å underholde barna. Hun er en barnebokforfatter, og skal blant annet lese fra sin bok Kakerlakken med den stygge frakken, hennes debutbok som kom ut i 2013.

Det vil også bli delt ut diplom, is og loddet ut mange fine premier i biblioteket på lørdag.

- Dette gjør vi for å feire rekordmange deltakere - og rekordmange antall bøker lest, skriver biblioteket videre i pressemeldingen.

I hele landet har barn og unge lest over 1,6 millioner bøker i løpet av sommermånedene. Målet med kampanje har vært å lese, men også å høre på lydbok så mye som mulig i kampanjeperioden (de tre sommermånedene). Barna kunne samle poeng underveis, og fikk tilgang til en spesialskrevet fortelling av forfatter Mari Moen Holsve, samt et spill knyttet til den fortellingen. Her kunne deltakerne vinne premier og digitale trofeer.

Oppdal bibliotek er veldig fornøyde med Sommerleskampanjen 2019, og ser nå frem mot å få være med å feire barna som har deltatt i kampanjen i dag.