Kan bli godt representert i Trøndelag fylkeskommune

Etter at 99,8 prosent av stemmene i Trøndelag fylke er talt opp, ligger Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å få inn henholdsvis 18 og 13 representanter i Trøndelag fylkeskommune. Høyre ligger an til å få inn ni representanter.

Kristian Torve (Ap), Hanne Torve (Ap), Marit Bjerkås (Ap), Ola Husa Risan (Sp) og Ingvill Dalseg (H) står alle på fylkestinglista.

Per nå ligger Oppdal og Rennebu an til å bli godt representert i Trøndelag fylkeskommune. Men hvem som kommer inn på fylkestinget blir klart etter at personstemmene er talt opp.

I den fireårsperioden som har vært nå, så har Ingvill Dalseg og Kristian Torve sittet på fylkestinget for Oppdal.

