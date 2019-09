Ola Øie fortsetter som ordfører i Rennebu

Nyheter

Rennebu Ap har innkalt til pressekonferanse på Berkåk klokka 9 torsdag morgen. Der opplyser de om at de har kommet til enighet med Høyre og Venstre. Dermed fortsetter Ola Øie som ordfører også de neste fire årene. Dette er det samme flertallet som sikret ham makten for fire år siden. Som for fire år siden, fortsetter Marit Bjerkås (Ap) som varaordfører.

Rennebu Ap gjorde et svært godt valg med hele 42 prosent av stemmene, en framgang på 6,3 prosentpoeng fra valget i 2015. Likevel var det ikke gitt at Ola Øie fikk fortsette som ordfører. Sp håpet å få flertall ved å ha med seg KrF og Venstre på laget.

- Vi setter vår lit til KrF og går for ordførevervet Rolf Arne Bruholt i Rennebu Senterparti sier at ballen fortsatt er i spill når det gjelder kampen om de politiske vervene etter valget.