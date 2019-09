Ukjent skadeomfang for motocrossfører etter ulykke

Nyheter

Politiet fikk melding om ulykke på motocrossbanen i Oppdal lørdag like før klokken halv ett. Politi og helse var raskt på stedet.

– Vi fikk melding om at føreren var bevisstløs, men da nødetatene kom til stedet, var han ved bevissthet, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Hun sier at pasientens skadeomfang er ukjent.

På Twitter opplyser Trøndelag politidistrikt at føreren er fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim. Politiet gjør undersøkelser på stedet.

Operasjonsleder Ellen Maria Brende forteller til Opdalingen at politiet er igjen på stedet for å gjøre undersøkelser og å snakke med vitner.

- Informasjonen vi har per nå er at ulykken skal ha skjedd i forbindelse med et hopp, sier hun.

Det er en ung mann som ble fraktet til sykehuset.

Ulykken skjedde under Midt-Norsk mesterskap i Oppdal på en motocrossbane fem kilometer nord for Oppdal sentrum.