Grønt lys for «Låven»

Nyheter

Flere tilhørere hadde tatt turen for å få med seg behandlingen av Siva-saken, som ble behandlet under dagens bygningsrådsmøte i Oppdal. Både representanter fra Nasjonalparken Næringshage og Aunasenteret var til stede.

Siva søker om rammetillatelse med tilhørende riggplan for oppføring av innovasjonssenter, dispensasjon fra planbestemmelser om parkeringsplasser og søknad om bruk av nabogrunn etter plan- og bygningsloven.

Rådmannen skriver i sin vurdering at de vil tilrå at riggplanen, dispensasjonen fra tinglyst erklæring og dispensasjonen i planbestemmelsene med hjemmel i plan- og bygningsloven godkjennes slikt det er søkt om.

Bygningsrådet gikk inn for rådmannens tilrådning med vedtatte endringsforslag, som ble enstemmig vedtatt.

Rådmannen sier ja til «Låven» Siva er ett steg nærmere å kunne sette spaden i jorda for innovasjonssenteret.

- Dette er en stor og viktig sak som skal behandles. Det er mange som venter spent på utfallet i denne saken, sier bygningsrådsleder Arnt Gulaker (Ap).

Ola Skarsheim (Sp) poengterte at dette har vært en betent sak og at det har kommet flere innspill fra tilstøtende, eiere og brukere av området.

- Det er som forventet at når en såpass sentral tomt i sentrum skal bruke så mye av tomta si, at det blir mye interesse og diskusjon rundt bygget. Og det med riggplan er kanskje litt fremmed. Men når tomta er som den er så er det naturlig at det blir slik som dette. I det store og hele så er dette en bra plan og forslaget som ligger på bordet er noe jeg kan stille meg bak, sier han.

Både Skarsheim og Gulaker poengterte hvor viktig innovasjonssenteret vil være for Oppdal-

- På sikt vil dette bety mye for Oppdal. Jeg skjønner at de som er skeptisk er det og mange tenker nok om det er rett bygg på rett tomt. Men å få dette inn i bygda, vil merkes. Det er mye positivitet som har kommet i etterkant da dette dukket opp, sier Gulaker.