Dette mener leserne om Siva-vedtaket

Nyheter

Denne uken gikk et enstemmig bygningsråd i Oppdal kommune inn for rådmannens tilråding i Siva-saken og godkjente rammesøknaden for byggingen av innovasjonssenteret i Oppdal sentrum. Meningene om å sette opp «Låven» er svært delte blant Oppdals befolkning.