Onsdag morgen la Mediebedriftenes landsforening (MBL) frem opplagstallene for 1. halvår av 2019. Den viser at Opdalingen fortsetter å vokse i opplag.

Totalopplaget økte fra 1.900 ved årsskiftet til 1.922 etter første halvår. Opdalingen har altså økt opplaget med 22. Veksten skyldes satsingen på nett og økning digitalt. Som hos resten av avisene i Norge faller papiropplaget.

- Det er veldig gledelig med en opplagsøkning. Vi er i godt driv journalistisk, og vi er glade for at leserne setter pris på det. Det så vi ikke minst ved valget, da vi satte leserrekord på nett fire dager på rad, sier ansvarlig redaktør i Opdalingen, Lars Østraat.

Opplagstallene til MBL viser at OPP-avisa går ned i opplag. De hadde ved årsskiftet et totalopplag på 2.295, mens de etter første halvår hadde et opplag på 2.223 - en nedgang på 72.

Opplagsøkning for avisene

Ifølge NTB har avisenes digitalopplag økt med 9 prosent fra første halvår i fjor til samme periode i år. Papiropplaget falt 10,5 prosent. Totalt var økningen 0,9 prosent.

– Norske medier er en viktig del av folks hverdag, derfor er det positivt at mediehusene fortsetter å få med seg leserne over på de digitale flatene. At brukerne er villig til å betale for det gode innholdet, lover godt fremover, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL.