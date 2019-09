Tillitserklæring, sier KrF. Mistillit til oss, svarer Senterpartiet

Nyheter

Per Arild Torsen i Rennebu Kristelig Folkeparti er glad for den tilliten valgvinnerne viser, når de nå tilbyr KrF ledervervet i Hovedutvalg for Miljø, teknikk og landbruk. Torsen er likevel klar på at for partiet sin del, er valgresultatet ikke så mye å rope hurra for.