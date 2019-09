Åpen dag på brannstasjonene i Oppdal og Rennebu

Nyheter

Lørdag 21.september åpner Trøndelag brann- og redningstjeneste igjen portene for små og store på brannstasjonen i Rennebu og Oppdal mellom klokka 12 og 14, opplyser Trøndelag brann- og redningstjeneste i en pressemelding.

I en ny undersøkelse kommer det frem at kun 1 av 8 barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme, og at kun 1 av 4 familier har avtalt møteplass dersom det begynner å brenne i egen bolig. Undersøkelsen er utført av Kantar for Norsk brannvernforening, If og DSB.

Ved å arrangere «Åpen brannstasjon» håper stasjonsleder Steingrim Falkesete at familier får forståelse for viktigheten av å ta brannpraten hjemme.

– For barnefamilier er det nødvendig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Alle må ha en avtalt møteplass utenfor hjemmet sitt. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter i trygghet ute, sier Falkesete.

Flere branner i den mørke årstida

Om høsten trekker vi innendørs, fyrer i peisen og tenner levende lys, da er det spesielt viktig at man tenker på brannsikkerheten.

– Ha brannslokkingsapparatet synlig og lett tilgjengelig. Ved et branntilløp vil de første sekundene og minuttene være livsviktige. Da skal du ikke være nødt til å lete etter apparatet, du skal kunne finne det selv i et mørkt rom, sier Falkesete, som håper så mange som mulig vil besøke sitt lokale brannvesen førstkommende lørdag.

– Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskap til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende, avslutter stasjonslederen.

Åpen dag på brannstasjonen i Oppdal Lørdag kan barn og voksne få et innblikk i hverdagen til brannmenn samtidig som de lærer om brannsikkerhet.