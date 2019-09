Drikkevannet i Vangslia friskmeldes - Kokepåbudet oppheves

Nyheter

«Da har vi fått bekreftelse fra Synlab over telefon at de to siste analysene av vannet i Vangslia er uten koliforme bakterier og uten intestinale enterokokker. Kokepåbudet kan opphøre umiddelbart. Det vil bli sendt ut sms-er til alle i Vangsliaområdet ganske umiddelbart om den gode nyheten», skriver avdelingsleder vann og avløp i Oppdal kommune, Tore Samskott, i en pressemelding.

Det var søndag det kom varsel om at alle som hadde drikkevann fra Oppdal sentrum vannverk, det vil si beboerne i Vangslia, måtte koke drikkevannet.

- Det er på grunn av funn av intestinale enterokokker i analyse i dag, skrev Samskott i e-posten.

Siden er det blitt jobbet på spreng for å kartlegge årsaken til funnene og med å desinfisere ledninsnettet og høydebassenget.

Nå er det altså gjort nye prøver, og ingen funn av intestinale enterokker eller koliforme bakterier, tilsier at vannet er trygt å drikke uten koking.