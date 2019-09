Rettet fokus mot ernæring, fysisk aktivitet og seksualitet

Nyheter

Under Helseaften for seniorer på Turisthotellet i april i fjor, ble de fremmøtte spurt hva de ønsket kommunen skulle fokusere på av helsefremmende tiltak for de i denne målgruppen. De ønsket mer informasjon og fokus på blant annet ernæring, fysisk aktivitet og seksualitet/samliv. Oppdal kommunes Folkehelsegruppe arrangerte derfor Helseaften med disse temaene onsdag kveld.

Kristi Ekrann Aarak, som har en doktorgrad i matvitenskap, snakket om «Det sunne måltid», og kom med enkle og konkrete tips om kosthold som passet for både nybegynnere og viderekommende.

Fysioterapeut Kari Brattbakk Tronsgård formidlet hvordan en kan holde seg i aktivitet både for å opprettholde den fysiske helsen, og hvilke metoder en kan bruke for å få ned stressnivået. Sexolog Ellinor Larsdotter Svisdal formidlet hvordan en best mulig kan ivareta alle deler av livet for å være vital, og at seksualitet ikke har en utløpsdato.

Sosialt treffpunkt

Om lag 40 seniorer fant veien til kulturhuset hvor vi la opp til et sosialt treffpunkt i foajeen først med kaffe og kake. Fra Kulturskolen hadde vi fått med oss Daniel Jeganathan ved flygelet og Sunniva Asphaug Myran på gitar som spilte vakker musikk.

Folkehelsekoordinator Vigdis Lauritzen Thun presenterte kommunens folkehelsegruppe som sto bak arrangementet; diabetessykepleier Margit Gisvold Naess, frisklivskoordinator Ingrid Husdal Dørum, fysioterapeut Kari Brattbakk Tronsgård, demenssykepleier Jarbjørg Gunnes og seg selv.

Thun introduserte kvelden med at det å bli senior er en overgang til en annen fase i livet. Det må gå seg til, og man må bli kjent med denne nye fasen. Det handler fortsatt om å legge forholdene til rette slik at en kan ha det best mulig, både fysisk, psykisk og sosialt.

Kommende aktiviteter

Folkehelsegruppa ønsker men sine arrangementer, som Helseaften, å bidra til at seniorer kan få et sosialt treffpunkt, da de vet at ensomhet er en høy faktor i dagens samfunn.

Det ble også informert om flere kommende senioraktiviteter som blir arrangert i kulturhuset, blant annet foredrag med den kjente Rigmor Galtung i oktober, og den årlige helsestasjon for voksne i november.