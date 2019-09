Skal du på fjellet fremover bør du sko bilen etter forholdene

Nyheter

Skal du på fjellet eller over en fjellovergang i tiden fremover, bør du sjekke værmeldingen.

– Er det meldt snø dit du skal, er vinterdekk obligatorisk. Kanskje må du ta piggdekkene av en ekstra gang før vinteren kommer for fullt, men det er en billig livsforsikring, råder Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding til Opdalingen.

Mange har blitt overrasket over snø på veiene allerede nå i september og vanskelige kjøreforhold da vinterens første snøfall kom til mange fjelloverganger.

Godt grep er viktig

Det er først fra 15. oktober du kan sette piggdekk på bilen i Nordland, Troms og Finnmark. For resten av landet er datoen 1. november. Men det finnes et unntak for piggdekk-bilistene. Forskriften om bruk av kjøretøy sier:

«Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende».

Om høsten er det ekstra viktig å ha dekk med godt mønster fordi muligheten for vannplaning er stor. NAFs klare råd er å heller legge om en ekstra gang, for å sikre at du er riktig «skodd» etter forholdene. Forskriften om tilstrekkelig veigrep gjelder også på mildt føre. Da er piggdekk eller piggfrie vinterdekk dårlig egnet.

– Vinterdekk er laget for kuldegrader og har med sin gummiblanding spesielt dårlige gripeegenskaper på våt asfalt i kombinasjon med varmegrader, sier Sødal.

Holder dekkene dine en vinter til?

Lovkravet til vinterdekk er tre millimeter. Det er enkelt å sjekke mønsterdybden på dekkene. Har du ikke en mønsterdybdemåler, kan du bruke en tommestokk eller lignende.

– Det er viktig med godt mønster i dekkene, så vi anbefaler at vinterdekkene dine har minimum fire millimeter. Er det mindre, kjøp nye. Det er en billig livsforsikring, sier avslutter Nils Sødal i NAF.