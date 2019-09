Ku i fossen og trafikkuhell på E6

Nyheter

Lørdag klokka 13.39, fikk politiet melding om ei ku som fikk problemer i det populære turområdet Kjerringkjelen på Vognill i Oppdal.

- Melderen fotalte at ei ku sto fast i fossen i Kjerringkjelen, forteller operasjonsleder ved politiet i Trøndelag, Bernt Tiller.

Politiet fikk etter hvert tak i bonden, som etter en stund melder tilbake at kua er kommet seg over, og at den skal være noe skadet.

Temmelig nøyaktig et halvt døgn senere, klokken 01.23, får politiet inn en melding om et trafikkuhell på E6 i Oppdal.

- Det er to kjøretøy som har vært innblandet i et sammenstøt på E6 på Driva. Det ble tatt alkotest av førerne, som ikke ga utslag. Ingen personskade, kun materielle skader oppstod i forbindelse med uhellet, opplyser operasjonslederen til Opdalingen.

Politiet forteller ellers om ei svært så rolig septemberhelg i Oppdal og Rennebu.