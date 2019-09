- Det er utrolig viktig at lekeplassen sikres

Nyheter

Siva søkte om å legge fortau langs deler av bygget og ønsker derfor å endre noe av det kommunale parkeringsarealet. Det er snakk om fire parkeringsplasser som vil forsvinne fra området. Disse kan ifølge Siva bli erstattet med et nytt parkeringshus rett nord for Elkjøp.

I et saksfremlegg til bygningsrådet 16. september skrev rådmannen at han anser løsningen med vinkel som ikke optimal med tanke på menneskers bevegelsesmønster, som påpekt av Aunasenterets eier, Ren Oppdal Eiendom AS, da mennesker ofte velger korteste avstand.

For å imøtese innsigelser fra Ren Oppdal Eiendom AS, har Siva foreslått et alternativ der eksisterende gangfelt møter et fortau langs deler av ny bebyggelse som leder gangtrafikken gjennom gangpassasjen til Ola Setroms veg.

Formannskapet vedtok enstemmig å gå for rådmannens tilrådning i denne saken. Det vil si at formannskapet i Oppdal som grunneier gir tillatelse til omsøkt endring av parkeringsareal.

- Lekeplassen ivaretas

Lekeplassen blir i disse dager demontert og lagret. Planen er at den skal settes opp igjen etter at innovasjonssenteret står klart.

- Det er utrolig viktig at vi klarer å videreføre lekeplassen, for den er et fantastisk godt tilbud for mange. Vi ser at det er et behov for den og som mange andre lurer jeg på hva ståa er for lekeplassen og arealet, sier Tor Snøve (Ap).

Welander sier at det i dag foreligger to alternativer for lekeplassen.

- Det ene er at den settes opp igjen etter at bygget er ferdig i det samme området. I tillegg har kommunestyret bedt om en vurdering om man skal flytte lekeplassen til et annet område, og da peker de på området mellom Husfliden og Lev Vakker, sier Welander.

Hun forteller at de ønsker å se på det uteområdet slik at det kan bli attraktivt for flere aldersgrupper.

- Denne uka skal vi ha en liten workshop sammen med arkitekter fra Pir 2 for å se på mulighetene for å utvikle dette BUT-området. I tillegg har jeg snakket med påtroppende ordfører Geir Arild Espnes om å legge fram en orientering for kommunestyret om hva som er mulig å få til, sier hun.

Hans Bøe (V) mener det er viktig å forsikre Oppdals innbyggere at lekeplassen er sikret.

- Om det ikke blir noe av BUT-arealet, så vil den komme opp på samme plass hvor den stod tidligere. Det gleder meg at lekeplassen er sikret, sier han.

Byproblematikk

Skjølsvold påpeker at Oppdal sentrum nå står overfor en byproblematikk.

- Vi må bare juble for at sentrum utvikles som det gjør. Det gjør at vi må tenke på nye måter, være løsningsorienterte og fleksible, sier han.

Snøve er enig med rådmannen og sier at med denne utviklingen vil det bli større press på tomtearealet og byggearealet.

- Det presses i høyden og i bredden for å få investeringene til å betale for seg og det vil gi både positive og negative ringvirkninger, sier han.