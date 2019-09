Krever at byggingen av «Låven» stanses umiddelbart

Nyheter

Aunasenterets eiere krever at byggingen av innovasjonssenteret i Oppdal sentrum stanses umiddelbart. Det kommer frem i en klage sendt til Oppdal kommune. Opdalingen fikk tilsendt klagebrevet av Ane Hoel i kommunen mandag 23. september.

Klagen er skrevet av advokat Svein Andersen på vegne av Ren Oppdal AS og er datert 17. september, dagen etter at bygningsrådet ga Siva rammetillatelse for å sette opp «Låven».

I brevet hevder klageren at vedtaket lider av alvorlige rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil. Det legges vekt på spesielt to forhold i klagen:

Det er manglende inntegnet byggegrense

SIVAs tillatelse til bruk av tomt tilhørende Ren Oppdal/Aunasenteret i anleggsperioden

Ikke dokumentert byggegrense

Opdalingen har tidligere skrevet at 40 av Aunasenterets 140 parkeringsplasser blir en del av anleggsområdet under byggeperioden. Aunasenteret har uttalt at dette vil føre til et omsetningstap på 40 millioner kroner.

«Det rettslige utgangspunktet og hovedregel er at tiltakshaver må begrense sin byggeaktivitet til egen grunn. Kun når beliggenheten er slik at det ikke er mulig kan det være aktuelt å benytte nabotomt dersom øvrige vilkår for dette er til stede», står det i klagen.

Klageren etterlyser også en dokumentert byggegrense mot Aunasenteret og henviser til reguleringsplanen der det kun er tegnet grense mot tidligere E6. Dette mener de er en saksbehandlingsfeil fra kommunens side.

«Det omsøkte tiltaket er dermed i strid med gjeldende reguleringsplan da reguleringsplanen ikke har inntegnet noen byggegrense i grensen mot Aunasenteret», heter det i klagen.

Må oppheve vedtaket

Klageren mener at konsekvensen av klagegrunnene er at vedtaket er ugyldig og at kommunen må oppheve sitt vedtak.

«I den grad vedtaket ikke oppheves og klagen sendes til Fylkesmannen for videre klagebehandling, tas det forbehold om a komme med ytterligere bemerkninger til kommunens saksfremlegg til Fylkesmannen», påpekes det i klagen.

I punkt tre i klagen vises det til de økonomiske tapene som vil påføres Ren Oppdal AS og Aunasenteret, samt deres leietakere, under byggingen av Siva-bygget.

«Å ta av så mange parkeringsplasser og et problematisk riggområde vil kunne gi uopprettelig skade», hevder klageren.

Når det fra denne siden påpekes at riggplanen påfører så store ulemper at flere leietakere til Aunasenteret ikke ser grunnlag for videre drift, må det tas alvorlig.

Vil gå rettens gang

I klagen hevdes det at Aunasenteret ble kontaktet av SIVA om konsekvensene av riggplanene først fredag 13. september.

«Det er åpenbart for sent», mener klageren.

Til slutt i klagebrevet kommer det fram at Aunasenterets eiere vil prøve saken rettslig enten gjennom Sivilombudsmannen eller domstolene, dersom kommunen eller Fylkesmannen ikke tar klagen til følge. Hvor saken prøves vil avhenge av premissene til Fylkesmannen, skriver advokat Svein Andersen.