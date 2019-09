Her gir regjeringen grønt lys for 33 nye hytter

Nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljreguleringen for Ørnkjell hytteområde etter at Fylkesmannen i Trøndelag fremmet innsigelse. Dermed gir regjeringen Oppdal kommune gjennomslag for den vedtatte utbyggingen av 33 nye fritidseiendommer i Ørnkjell.