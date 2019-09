Trøndere definerer matlaging og oppvask som fysisk aktivitet

Nyheter

Halvparten av alle trøndere mener de er fysisk aktive minst fire ganger i uken. Men bak tallene ligger det en flau sannhet. Det skriver Herbalife Nutrition i en pressemelding til Opdalingen.

– 3 av 10 trøndere oppgir at en dagligdags aktivitet som å lage middag, vaske opp, henge opp klær eller ta ut søpla er «fysisk aktivitet». Da burde de heller heve ambisjonsnivået, knyte skoene og komme seg ut på en reell treningsøkt, sier Mia Bergmann, nordisk sjef i ernæringsselskapet Herbalife Nutrition.

Bergmann er overrasket over tallene, som stammer fra en undersøkelse av Herbalife Nutrition utført av YouGov. Men en liberal definisjon av begrepet «fysisk aktivitet» er ikke den eneste grunnen til at mange trøndere sliter med inaktivitet.

– 3 av 4 trøndere skulle ønske de var mer fysisk aktive. Likevel tar de i bruk et variert utvalg av fantasifulle unnskyldninger for å unngå trening. Dessuten er de ikke flinke nok til å bruke kroppen i dagligdagse situasjoner, mener hun.

– Unngår all form for aktivitet i hverdagen

Ifølge Herbalife Nutrition-undersøkelsen er trøndere eksperter på å unngå aktivitet i hverdagen. Flere ganger i uka velger 7 av 10 trøndere inaktive transportmidler på distanser der de egentlig kunne brukt kroppen.

Det vil blant annet si at trøndere velger heisen framfor trappen, bilen framfor sykkelen, og bussen framfor beina. Bergmann anbefaler trøndere å ta flere fysisk aktive valg i hverdagen.

– Trøndere kan ikke skylde på tidsklemma. Med mindre man bor på toppen av en skyskraper, har de fleste av oss liten grunn til å velge heisen. Husk at sunne vaner – både når det gjelder trening og kosthold – får store, positive konsekvenser på sikt, påpeker Bergmann.

Oppfinnsomme unnskyldninger

Trøndelag sine innbyggere er høyst kreative når de skal forklare hvorfor de avlyser en planlagt treningsøkt. 1 av 10 oppgir for eksempel at de typisk dropper en planlagt treningsøkt fordi det er mørkt ute.

– Det er lite troverdig at trøndere lar seg overraske av at sola går ned om kvelden. Solnedgang er et fenomen som tradisjonelt skjer hver eneste kveld, også i Trøndelag. Jeg forstår om du ikke vil trene ute når det er mørkt, men da ville jeg tatt treningsøkten inne eller tidligere på dagen, sier Bergmann.

Favorittunnskyldningene til trøndere er at de ikke har energi, at de ikke har tid, at det er dårlig vær, eller at de heller tar det i morgen. Men det er også enkelte kreative sjeler som avlyser planlagte treningsøkter fordi de er sultne, de mener trening har så lite effekt eller de er tom for batteri på mobilen eller pulsklokka.

Trenger ikke være ekspert

Bergmann i Herbalife Nutrition forstår at det kan føles komplisert eller skummelt for trøndere å komme i gang med trening, spesielt om de skal trene på treningssenter.

– 35 prosent av trøndere føler seg ukomfortable på treningssenteret. Flere oppgir at kropps- eller prestasjonspress er bakgrunnen for dette. Jeg forstår at det kan være vanskelig å gi seg i kast med trening. Men mitt råd er å finne en arena som passer for deg – for eksempel en treningsgruppe som møtes ukentlig. Du trenger ikke være flink eller i god form for å trene, og det er det heller ingen som skal forvente. Tren på den måten og med den intensiteten som passer for deg, avslutter hun.