Rådmannen avslår Siva-klagen til Aunasenterets eiere

Rådmannen rår Oppdal bygningsråd til å avslå klagen fra Aunasenterets eiere som krever at byggingen av «Låven» stanses umiddelbart.

«Rådmannen kan i den foreløpige klagebehandlingen ikke se at det i klagen fremgår nye momenter som ikke tidligere er blitt vurdert», står det i sakspapirene til det kommende bygningsrådsmøte.

I klagen etterlyser eierne av kjøpesenteret en dokumentert byggegrense mot Aunasenteret. Rådmannen skriver at byggegrensen er inntegnet i plankartet, og at et utsnitt skal være sendt til advokat Andersen på e-post 20. september.

Rådmannen påpeker ogaå at avstanden til nabogrensen er bestemt i plankartet, og at hovedregelen om avstand til nabogrense bortfaller.

«Tillatelse for bruk av nabotomt er oppfylt»

Kommunen står i sin foreløpige klagebehandling fast på at vilkårene for tillatelse for bruk av nabotomt er oppfylt. Rådmannen ser ikke grunnlag for at en klage på dette punktet vil føre frem.

«Det er i kommunens vurdering av § 28-3 (nabotomt) vurdert forhold som Andersen på nytt tar opp i brev av 17.09.2019, herunder økonomisk tap som følge av tapte parkeringsplasser, og kommunens vurdering er fortsatt slik det fremgår av vedtaket.»

Nå gjenstår det å se hvordan bygningsrådet behandler klagen i det ekstraordinære møtet førstkommende mandag.

