Sa ja til carport – med krav om vegger

Nyheter

Et enstemmig kommunestyre vedtok torsdag at carport for hjemmetjenestens biler skal bygges, til en samlet prosjektkostnad på 1 064 000 kroner. Prosjektet finansieres med gavemidler på 942 000 kroner, samt bruk av 122 000 kroner i kapitalfond og merverdiavgiftskompensasjon på 266 000 kroner.