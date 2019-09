- Ingen fare, jeg kjører selv over brua

Nyheter

Ved den 104 meter lange Stavåbrua sør for Berkåk, pågår det i disse dager rydding av skog og kratt ved siden av flaskehalsen på E6. Arbeidet er i gangsatt for å forberede montering av ei midlertidig bru over Stavåa, vel å merke om det skulle vise seg nødvendig å stenge eksisterende bru.