Fjell og elv som verdiskaper

Nyheter

- Driva elveierlag, Norske Lakseelver, gyro-prosjektet i Drivaregionen og Sunndal Næringsselskap (SUNS) har gått sammen og skal arrangere en konferanse som har samspillet mellom verneverdiene og reiseliv og elva, og behandling av elva for å gjøre den gyro-fri, som tema, sier Mette Sæter Ormset i SUNS i en pressemelding.

I slutten av oktober vil den todelte konferansen finne sted på Sunndal kulturhus.

Naturbasert reiseliv er i tiden som aldri før. Og i Sunndal jobber de for å få økt turisttrafikk til vårt område. Naturbasert reiseliv er bærebjelken for reiselivssatsinga, Fossenes Rike.

- Støtte fra miljødirektoratet

- I vårt område er vi omgitt av verneområder og nasjonalparker. Dette gjør at vi har et krav til å ta vare på naturen og kulturen vi er omgitt av. Turisme kan være en utfordring i nasjonalparkene og verneområdene, men det kan også gi muligheter. For at vi skal ha et bærekraftig reiseliv som tar vare på både turister, natur og kultur, er det viktig at vi har spilleregler som gjør at vi tar vare på alle, sier Ormset.

- Næringsselskapet har fått støtte fra Miljødirektoratet for å gjennomføre naturfaglig kompetanseheving av reiselivsbedrifter, der fokus skal være kunnskap om verneverdiene i og forvaltningen av områdene. Gjennom denne konferansen, får vi belyst temaet fra både forvaltningens og aktørenes side, sier Mette Sæter Ormset.

Elva og laksefiske har vært sentralt i århundrer og de første turistene som kom for å fiske kom tidlig på 1800-tallet. I 1980 ble lakseparasitten Gyrodactylus salaris imidlertid påvist for første gang i Driva. Nå har Miljødirektoratet bestemt seg for å bekjempe parasitten, men hvilken behandlingsmåte som skal brukes, er enda ikke bestemt.

Fiskesperre

- I 2017 stod verdens største fiskesperre ferdig ved Snøvasmelan, cirka 25 km fra elvemunningen. Her blir all oppvandrende genetisk testet og all ørret blir saltbehandlet og utsatt ovenfor sperra, sier Inger Helene Sira, lokal koordinator for bekjempelse av gyro i Drivaregionen, Sunndal kommune.

Driva Elveierlag er et nyopprettet samarbeidsorgan for Driva som skal jobbe for forvaltning av elva Driva. Dette gjelder hele den anadrom elvestrekningen fra utløpet på Sunndalsøra til Magalaupet i Oppdal.

- På grunn av den spesielle situasjonen i Driva med gyro-kampen og fiskesperre, samt at det er villaksens år, ønsker Driva elveierlag, i samarbeid med de andre, å arrangere konferansen «Fjell og elv som verdiskaper», sier Leif Larsen i Driva elveierlag.